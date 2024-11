Escalação: Corinthians faz treino tático e encerra preparação para clássico com o Palmeiras

O elenco do Corinthians treinou na manhã deste domingo e concluiu a preparação para o clássico com o Palmeiras. A partida está agendada para segunda-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada da Série A do Brasileirão.

Sob comando do técnico Ramón Díaz, o grupo realizou uma atividade tática no gramado do CT Dr. Joaquim Grava. A equipe também trabalhou bolas paradas e cobranças de pênalti.

O técnico Ramón Díaz deve fazer mudanças no time titular. Ele conta com os desfalques de Cacá, que sofreu pancada na região do tórax e do quadril direito, e do meio-campista Igor Coronado, suspenso. A dupla se junta ao já lesionado Héctor Hernández.