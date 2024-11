Dorival aponta ajustes na Seleção, mas vê trabalho em evolução: "Confio no que está sendo desenvolvido"

Com Dorival Júnior, o Brasil tem 13 jogos, seis vitórias, cinco empates e uma derrota. O treinador comandou a equipe na Copa América, ocasião em que os brasileiros foram eliminados pelo Uruguai, nas quartas de final, nos pênaltis.

Um ponto citado constantemente pelo treinador é a falta de tempo junto com o grupo convocado antes dos compromissos. Dorival, porém, vê evolução no time que saiu com duas vitórias contra Chile e Peru, na última data Fifa. Com os resultados, o Brasil subiu para a quarta posição nas Eliminatórias, com 16 pontos, três atrás da Argentina.

"É um trabalho um pouquinho diferente. Depois de apanharmos um pouco no início, estamos com algumas modificações na nossa plataforma de trabalho, tentando encontrar caminhos que sejam um pouco mais rápidos, até porque o período que ficamos com os atletas é sempre menor, à exceção da Copa América, quando tivemos um tempo um pouco maior. Foi um período muito importante para que pudéssemos ter algumas definições a partir de então.