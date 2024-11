Zé Roberto revela inspiração em Senna e declara torcida a Hamilton no GP de São Paulo

"Sou mentor de atletas de alta performance, sou palestrante... pós-carreira migrei para esse mercado. Então, nas palestras, uso muito o Ayrton Senna como referência para os jovens jogadores que têm o sonho de ter uma carreira vitoriosa", completou.

Zé Roberto ainda destacou a sua admiração por Lewis Hamilton, da Mercedes.

"Hoje, basicamente, estou aqui para prestigiar a Fórmula 1 no Brasil e talvez realizar o sonho de tirar uma foto com o Hamilton. Gosto muito dele, a torcida vai para ele 100%", finalizou.

O GP de São Paulo começou nesta sexta-feira, com o treino livre. Ainda nesta sexta, haverá a classificação sprint, às 15h30. No sábado tem a corrida sprint, às 11h, e a classificação, às 15h. A corrida será no domingo, às 14h.