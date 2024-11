Marinho responde provocação de Cacá após eliminação do Corinthians para o Racing: "Pode chorar"

O atacante Marinho, do Fortaleza, provocou o zagueiro Cacá após a eliminação do Corinthians para o Racing na semifinal da Copa Sul-Americana. O beque brincou com o jogador ex-Santos após a vitória do Timão contra o Leão do Pici, na fase anterior do torneio.

"K (contra o Flamengo), K (contra o Racing). Usando tua frase comigo, pode chorar", escreveu Marinho no Instagram, marcando o usuário de Cacá na publicação.

Na zona mista, após a vitória do Corinthians sobre o Fortaleza por 3 a 0 na volta das quartas de final do torneio continental, Cacá provocou: "Pode chorar, Marinho, pode chorar". O beque falou isso em resposta a uma entrevista de Marinho, após a vitória do Timão no jogo de ida, por 2 a 0.