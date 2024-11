Hugo Souza vê "arbitragem caseira" e lamenta erros do Corinthians em eliminação para o Racing

O goleiro Hugo Souza criticou a arbitragem de Felipe Gonzalez na eliminação do Corinthians para o Racing, nesta quinta-feira, especialmente pela marcação do pênalti de José Martínez . O camisa 1 também não aliviou para a equipe e lamentou especialmente e chance desperdiçada por Rodrigo Garro, quando o Timão estava vencendo por 1 a 0.

"A gente tem que corrigir o que aconteceu, ver no vídeo, ver o que aconteceu deu errado e certo. Não podemos falhar nesse tipo de jogo, não podemos dar brecha, e a gente deu. Eles foram felizes no gol. O lance do pênalti foi duvidoso, a arbitragem estava caseira, mas isso não definiu o jogo. A gente teve a chance de fazer o segundo gol, falhamos. A consequência disso foi a eliminação. Precisamos seguir em frente, honrar essa camisa, esse clube que é gigantesco. Agora é seguir em frente, esfriar a cabeça", comentou Hugo Souza em entrevista à ESPN.

Minutos depois, em entrevista coletiva ao lado do técnico Ramón Díaz, Hugo aproveitou para falar o que o título da Sul-Americana significava para o elenco e reforçou que agora o time tem "finais" pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com a melhora recente, o Corinthians segue brigando contra a queda para a Série B.