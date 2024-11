Flamengo conta com retorno de titulares e faz treino tático para enfrentar o Atlético-MG

Nesta sexta-feira, no CT Ninho do Urubu, o Flamengo avançou na preparação para enfrentar o Atlético-MG, pela primeira partida da final da Copa do Brasil. O segundo treinamento visando o jogo que acontece no domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, contou com o retorno dos jogadores titulares.

No último treinamento desta quinta-feira, apenas os reservas e os não relacionados no confronto diante do Colorado, no Beira-Rio, participaram da atividade. Agora, no trabalho desta manhã, o técnico Filipe Luís pôde contar com os atletas titulares e comandou um treinamento tático.

O treinamento teve atividades com foco em bolas paradas e jogadas ensaiadas. Antes do confronto, Filipe Luís ainda tem o treinamento deste sábado para realizar os últimos ajustes e definir o 11 incial para medir forças com o Galo.