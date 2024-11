Ex-Santos, Pirani vive temporada mais artilheira da carreira no futebol dos EUA e celebra: "Especial"

O meia Gabriel Pirani, revelado na base do Santos e com duas passagens no profissional, terminou a temporada em alta na Major League Soccer, dos Estados Unidos. Foram quatro gols marcados nos últimos oito jogos do DC United (média de um gol a cada dois jogos).

Em 2024, o camisa 10 do clube de Washington fez a temporada com mais gols e a segunda com mais jogos desde que subiu ao profissional, totalizando seis tentos em 36 oportunidades. Além disso, foi convocado e defendeu o Brasil na disputa do Torneio Pré-Olímpico para os Jogos Olímpicos de Paris.

"Foi uma temporada especial para mim, onde pude crescer em campo e contribuir com gols importantes para o DC United. Estou muito feliz com o que construí aqui nos Estados Unidos e grato por ter representado o Brasil no Torneio Pré-Olímpico. Esses desafios me motivam ainda mais para seguir evoluindo e alcançar novos objetivos em 2025", disse.