Dorival se diz resguardado com situação clínica de dupla e elogia Murillo: "Sempre observamos"

O técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira, na sede da CBF, os atletas que irão defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas 11ª e 12ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Apesar de terem se contundido recentemente, os atacantes Rodrygo e Savinho foram chamados pelo treinador.

Dorival se vê respaldado com a situação clínica da dupla. Rodrygo teve um problema muscular e chegou a desfalcar o Real Madrid no clássico contra o Barcelona. Já Savinho saiu de campo com dores no último jogo do Manchester City, diante do Tottenham, na última quarta-feira.

Porém, segundo o treinador da Seleção, não se tratam de casos graves, como se imaginava. Ele afirmou que a própria CBF entrou em contatos com os clubes, que confirmaram o estado de saúde dos atletas.