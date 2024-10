Real Madrid doará um milhão de euros para vítimas de tempestade na Espanha

? Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 31, 2024

As inundações na região de Valência, no leste da Espanha, deixaram pelo menos 95 mortos e várias pessoas estão desaparecidas, além dos danos materiais. O governo espanhol decretou três dias de luto a partir desta quinta-feira.

Diversos jogos profissionais da Espanha tiveram que ser adiados, incluíndo um do Real Madrid, que jogaria contra o Valencia neste final de semana. Uma nova data para o confronto ainda não foi divulgada.

Antes do início das demais partidas da 12ª rodada do Campeonato Espanhol, será realizado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia. Atualmente, o clube comandado por Carlo Ancelotti ocupa a segunda colocação da liga nacional, com 24 pontos.

Com a partida contra o Valencia sendo adiada, o Real Madrid volta a campo apenas na próxima terça-feira, às 17h (de Brasília), quando enfrentará o Milan pela Liga dos Campeões. O duelo será realizado no Santiago Bernabéu.