RB Bragantino confirma a contratação do técnico Fernando Seabra

"Tenho experiência em trabalhar com jovens, no nosso time sub-23 a média de idade era de 19 anos apenas, e o nosso time principal também é um elenco jovem, mas com uma mescla importante de experiência. Então, os jogadores que servem como referência, de profissionalismo, de comportamento, são também para servirem como guia nos momentos de dificuldade, de maior pressão. E, às vezes, pode ser que um jogador jovem assuma um protagonismo nesse momento mesmo que ninguém espere isso dele", falou.

Fernando Seabra chega com a missão principal de evitar o rebaixamento do RB Bragantino para a Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe de Bragança Paulista ocupa a 17ª posição da liga nacional, com 34 pontos conquistados.

"É um momento importante, delicado. Entendo que eu não vim para resgatar o RB Bragantino em que ele não consiga sair sozinho. Eu vim para fazer um trabalho com as pessoas que estão aqui. Muitas já tive a oportunidade de trabalhar ou aqui em outros clubes, então, tenho total confiança no projeto, nos profissionais, nos mais diferentes níveis de atuação aqui dentro", disse Seabra.

Caso seja incrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, Seabra pode fazer sua estreia já no próximo compromisso da equipe, contra o Cuiabá. A partida está marcada para sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, e é válida pela 32ª rodada do Brasileirão.