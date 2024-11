Flaco López cita briga por artilharia com Estêvão e destaca "tempero" de Palmeiras x Corinthians

O Palmeiras entra em campo na segunda-feira para enfrentar o Corinthians, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O atacante Flaco López destacou o "tempero" a mais presente no clássico e vê a equipe alviverde confiante em busca dos objetivos.

"Estamos indo jogo a jogo. Cada jogo é uma final para nós, e esse próximo tem um pouco mais de tempero. Pensando nisso, o objetivo de todo mundo é conquistar o tricampeonato brasileiro, fazer história mais uma vez com esse time que foi feito para fazer história. Pessoalmente, estou me sentindo muito bem, tenho ajudado meus companheiros com gols e assistências. Pensamos já no próximo jogo e na briga com o Estêvão pela artilharia", disse.

Flaco López e Estêvão brigam pela artilharia do Brasileirão. No momento, a joia formada na base palmeirense detém esse posto, com 11 bolas na rede, igual a Pedro, do Flamengo. O argentino está em terceiro lugar, com nove. Hulk, do Atlético-MG, é o segundo, com dez gols.