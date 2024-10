Racing x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela Copa Sul-Americana

O Corinthians chega para o confronto após vencer o Cuiabá por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado fez com que o time deixasse a zona de rebaixamento da liga nacional.

Para o duelo diante do Racing, o Corinthians não vai contar com o zagueiro Cacá, que sofreu uma pancada na região do tórax e do quadril direito e pode ficar fora de combate por até um mês. Por outro lado, o lateral esquerdo Hugo voltou a ser relacionado depois de sentir desconforto na panturrilha.

José Martínez, que deixou o primeiro tempo do jogo de ida com trauma na região do pé, não teve lesão diagnosticada e foi relacionado normalmente.

O Racing, por sua vez, escalou time completamente reserva no final de semana, contra o Banfield, e perdeu de virada por 2 a 1. A equipe se encontra na sétima colocação do Campeonato Argentino, com 28 pontos.

Para o compromisso contra o Timão, o técnico Gustavo Costas deve contar com a presença do atacante Roger Martínez no banco de reservas. A tendência é que a escalação do jogo de Itaquera seja mantida.

Todos os ingressos para a partida foram adquiridos previamente e a expectativa é de casa cheia no Cilindro, em Avellaneda. Tanto Corinthians como Racing buscam o título inédito de Sul-Americana.