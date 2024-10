Exposição traz carros de Senna a São Paulo antes do GP em Interlagos

O evento traz exposições únicas, como carros históricos da McLaren, incluindo o modelo MP4/5B, que Ayrton Senna utilizou em seu bicampeonato na Fórmula 1, no ano de 1990. Desenvolvidos especialmente para o GP de Mônaco desta temporada, os carros MCL38 e os macacões dos pilotos da equipe, Lando Norris e Oscar Piastri, também estarão expostos para o público. Entretanto, os modelos contam com uma pintura inspirada no icônico capacete de Ayrton Senna, nas cores da bandeira brasileira. A produção do evento é assinada pela agência ALOB Sports.

Ainda no OKX Race Club Brasil, os fãs de automobilismo terão ainda opções de photo opportunity, podendo testar suas habilidades em simuladores de corrida com realidade virtual e participar de ações de distribuição de lembranças da OKX. O bicampeão mundial Emerson Fittipaldi marcará presencial especial na abertura da programação.

"O evento é uma celebração do legado de Senna e um testemunho da profunda conexão da OKX com o Brasil. Senna redefiniu o que era possível no automobilismo, oferecendo uma nova alternativa ao que os fãs esperavam das corridas. Na OKX, nos inspiramos em seu espírito, buscando fornecer aos brasileiros uma 'nova alternativa' em liberdade financeira, por meio de produtos e serviços inovadores, projetados especificamente para suas necessidades", explica o diretor da OKX no Brasil, Guilherme Sacamone.