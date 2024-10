E a reforma do Morumbis? São Paulo aguarda WTorre e dá prazo para apresentar projeto à torcida

A tão sonhada reforma para ampliação do Morumbis parece estar cada vez mais perto de sair do papel. Dirigentes do São Paulo, que pretendem modernizar o estádio até 2030, ano do centenário do clube, esperam pela apresentação do projeto por parte da WTorre para mostrá-lo aos conselheiros e à torcida tricolor.

De acordo com o diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, a WTorre tem até o fim do ano para apresentar o projeto completo ao clube. Isso inclui custos, o design e também o modelo de negócio que será costurado.

A diretoria tricolor, por sua vez, terá um tempo para analisar a proposta e, se houver acordo, enviará o projeto para a aprovação no Conselho. Depois de todos esses trâmites, a diretoria deve enfim divulgar o desenho à torcida. Segundo Toni, isso deve acontecer até o primeiro trimestre do ano que vem.