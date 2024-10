Cruzeiro abre venda de ingressos para jogo contra o Flamengo na Arena Independência

O Cruzeiro abriu a venda de ingressos para o duelo contra o Flamengo, que acontece na próxima quarta-feira (06), às 21h (de Brasília), na Arena Independência, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A comercialização foi iniciada nesta quarta-feira e está sendo feita de escalonada, com prioridade para aqueles que assinam o programa de sócio torcedor do clube.

Inicialmente, o confronto diante do Flamengo seria realizado no Mineirão. No entanto, o estádio receberá o show do cantor Bruno Mars e não estará disponível para sediar a partida. Assim, a partida acontecerá na Arena Independência.

Os torcedores que quiserem assistir ao embate diretamente do estádio podem adquirir seus ingressos no site ingresso.cruzeiro.com.br ou, ainda, pelo aplicativo Cruzeiro Nação Azul.