Corinthians treina no CT do River Plate às vésperas de jogo contra o Racing; veja provável escalação

O Corinthians encerrou na tarde desta quarta-feira a preparação para enfrentar o Racing, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. No CT do River Plate, os atletas realizaram o último ensaio antes do duelo que será disputado no Cilindro, em Avellaneda.

Para a partida, o Corinthians não conta com o zagueiro Cacá, que machucou a região do tórax e do quadril direito na última segunda-feira, contra o Cuiabá. Por outro lado, o lateral esquerdo Hugo, recuperado de desconforto na panturrilha, volta a ficar à disposição.

José Martínez e Yuri Alberto, que cumpriram suspensão na última rodada do Brasileiro, estão disponíveis e devem iniciar jogando contra a equipe argentina.