Botafogo chega ao Uruguai para duelo decisivo da semifinal da Libertadores contra o Peñarol

Estamos no Uruguai e amanhã vamos com tudo, Família Botafogo! ??? #VamosBOTAFOGO

? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/9gixnK3KEB

? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 30, 2024

Nesta segunda-feira, o Ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, anunciou que a partida seria disputada sem presença de torcida visitante brasileira no Estádio Campeón del Siglo, do Peñarol. A medida teria como objetivo "evitar possíveis represálias que poderiam desencadear em novos distúrbios entre as torcidas de ambas as equipes". Na útlima semana, antes da partida de ida, mais de 200 torcedores uruguaios foram presos por confusão com moradores e lojistas locais na praia do Recreio.

O Botafogo divulgou um comunicado criticando a decisão, acreditando que tal decreto demonstrava falta de capacidade do Peñarol e da Polícia do Uruguai de garantir a segurança dos jogadores e torcedores de ambas as equipes.

Nesta terça-feira, a Conmebol se pronuciou e exigiu que a partida tivesse torcida visitante, afirmando que tal proibição deveria ter sido notificada oito dias antes da partida e que muitos torcedores brasileiros já haviam comprado ingresso para o confronto.