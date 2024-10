Atlético-MG é o time brasileiro com melhor desempenho contra o River Plate

O Atlético-MG empatou sem gols com o River Plate nesta terça-feira, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina, e se classificou para a final da Libertadores. Com o empate, o Galo ampliou os bons números em jogos contra o gigante argentino.

Segundo o Sofascore, o Atlético-MG é a equipe brasileira na história com melhor desempenho contra o River Plate na história. Ao todo, as equipes se enfrentaram seis vezes, com quatro vitórias do Galo, um empate e apenas um triunfo dos argentinos.

A única vez que o Atlético-MG foi derrotado pelo River Plate ocorreu há 46 anos, em 1978, pela Libertadores, no primeiro encontro entre as equipes. Na ocasião, o time argentino venceu o Galo por 1 a 0. O gol da vitória, inclusive, foi o único marcado pelos argentinos na história do confronto.