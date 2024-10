Milan x Napoli: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Italiano

Campanhas

O Napoli vem de quatro vitórias seguidas no Campeonato Italiano. Além disso, os visitantes aumentaram a vantagem na liderança na rodada passada.

O time visitante venceu e contou com o empate no confronto direto entre Inter de Milão e Juventus. A equipe sabe que mesmo com uma derrota não vai perder a ponta do campeonato.

Do outro lado, o Milan chega descansado para a partida. A equipe não atuou no fim de semana após ter seu jogo contra o Bologna adiado por causa da chuva. Os donos da casa precisam da vitória para seguir na briga pelas primeiras posições.