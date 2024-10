Jogos decisivos do sub-17 e sub-20 do Palmeiras nesta semana terão entradas gratuitas no Allianz Parque

As equipes sub-17 e sub-20 do Palmeiras têm uma semana decisiva e poderá contar com apoio dos torcedores no Allianz Parque. Os apoiadores poderão acompanhar os jogos na casa palmeirense de forma gratuita e precisam apenas resgatar os ingressos através do site www.ingressospalmeiras.com.br.

O sub-20 entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Cruzeiro, em duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam às 18 horas (de Brasília), reeditando a final do Campeonato Brasileiro da categoria, ocasião que o Verdão levantou a taça após vencer o time mineiro.

Depois disso, as equipes voltarão a se enfrentar em jogo de volta, no dia 7, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), às 21 horas.