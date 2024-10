Hugo se emociona ao ter nome cantado pela torcida do Corinthians e mira final da Sul-Americana

O goleiro Hugo Souza brilhou mais uma vez e teve papel decisivo na vitória do Corinthians sobre o Cuiabá, na última segunda-feira, por 1 a 0, resultado este que tirou o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ao final da partida na Arena Pantanal, o arqueiro teve seu nome cantada pela torcida alvinegra e se emocionou.

Em passagem pela zona mista, o jogador se declarou à Fiel Torcida e falou sobre a rápida identificação com o time do Parque São Jorge. Ele soma 26 jogos pelo clube e, mesmo com pouco tempo de casa, é um dos atletas do elenco atual que mais recebe carinho dos torcedores.

"Fiquei até emocionado ali no final, a torcida começou a gritar meu nome, não esperava. Sou grato demais à Fiel por esse apoio e esse carinho. Desde quando cheguei, nunca foi diferente. Isso só tem aumentado com o passar do tempo e é motivo de muita emoção para mim. Só agradecer esse carinho e administrar esse sentimento, a gente sabe que a situação ainda não quer o que a gente quer. A gente quer se afastar cada vez mais dessa zona chata, demos um grande passo hoje", afirmou o goleiro.