Fluminense avança em preparação para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão

Nesta terça-feira, no CT Carlos Castilho, o Fluminense avançou na preparação para o confronto diante do Grêmio, válido pelo Campeonato Brasileiro. O elenco fez o seu segundo treino visando o embate, que pode ser decisivo para os rumos do Tricolor carioca nesta reta final de torneio.

Para o confronto, o técnico Mano Menezes espera poder contar com alguns reforços, e Thiago Silva é o principal deles. O zagueiro ficou fora dos últimos cinco jogos do Fluminense na competição em função de uma lesão no calcanhar esquerdo, mas voltou aos treinos na última segunda-feira e, caso tenha condições físicas, pode ficar ao menos no banco de reservas contra o Grêmio.

Outro jogador que pode voltar a ficar à disposição para a próxima partida do Tricolor das Laranjeiras é Nonato. O meia vinha treinando com máscara após fraturar o nariz, mas trabalhou sem o item neste início de semana.