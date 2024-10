Cariocas dominam seleção da 31ª rodada do Brasileirão; Depay representa o Corinthians

A seleção da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, divulgada nesta terça-feira, foi dominada por times cariocas. Vasco e Botafogo tiveram três representantes cada, enquanto o Flamengo teve dois. O Corinthians foi o único paulista, com o holandês Memphis Depay.

Líder da competição, o Botafogo derrotou o RB Bragantino, no último sábado, por 1 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid. O goleiro John, o zagueiro Alexander Barbosa e o volante Gregore, autor do gol da vitória, foram os representantes do Glorioso na seleção.

Artur Jorge também foi eleito o melhor treinador da rodada.