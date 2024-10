Vasco bate Bahia com dois de Payet e fica perto do número mágico para evitar queda no Brasileiro

O Vasco venceu por 3 a 2 o Bahia, nesta segunda-feira, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 43 pontos e assumiram a nona posição do Campeonato Brasileiro. Já o Tricolor segue com 46, na sétima colocação.

O Vasco começou superior e abriu 3 a 0, com dois gols de Payet e um de Emerson Rodríguez. No entanto, o Bahia diminuiu antes do intervalo, com Lucho Rodriguez. Na etapa final, os visitantes chegaram ao segundo, com Ademir.

Na próxima rodada, o Vasco terá o clássico contra o Botafogo, na terça-feira da semana que vem, no Nilton Santos. Já o Bahia entra em campo no mesmo dia, contra o São Paulo, na Fonte Nova.