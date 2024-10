Rodri ganha Bola de Ouro e frustra expectativa por prêmio a Vinícius Junior; veja todos premiados

Outras premiações

Além do prêmio de melhor do mundo a Rodri, outras coroações foram distribuídas durante a cerimônia. O garoto de apenas 17 anos, Lamine Yamal, do Barcelona, recebeu o Troféu Kopa, entregue ao melhor jogador sub-21. Savinho, o brasileiro do Manchester City, ficou em quarto lugar na lista.

O Barcelona foi coroado o clube do ano no futebol feminino. Já do lado masculino, o premiado foi o Real Madrid. No entanto, o time merengue, que não levou representantes ao evento, não recebeu o prêmio no palco.

O Troféu Gerd Muller, entregue ao atleta com mais gols por clube e seleção durante a temporada, foi dividido entre o inglês Harry Kane, do Bayern de Munique, e o francês Kylian Mbappé, do Real Madrid. Ambos estufaram as redes 52 vezes, mas apenas o jogador do time alemão foi coroado no palco.

O argentino Emiliano Martínez, conhecido como 'Dibu', recebeu o Troféu Yashin, entregue ao melhor goleiro do ano, pela segunda vez consecutiva. O Troféu Johan Cruyff, distribuído aos melhores treinadores(as) de futebol feminino e masculino, ficaram com Emma Hayes, do Chelsea, e Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Já a Bola de Ouro feminina foi, pela segunda vez seguida, entregue a Aitana Bonmatí, do Barcelona.

Veja todos os premiados do evento: