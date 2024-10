Palmeiras oficializa renovação contratual de Marcos Rocha até o fim de 2025

Seguimos juntos, ?!

Um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube e vice-líder do elenco em assistências e desarmes neste ano, Marcos Rocha renovou seu contrato até dezembro de 2025.

October 28, 2024

Marcos Rocha está no Palmeiras desde 2018 e soma 323 jogos. Ao todo, ele conquistou 12 títulos, estando entre os maiores campeões pelo clube. São quatro Campeonatos Paulistas, três Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

No meio do ano, Rocha viu a lateral-direita ser reforçada com a chegada do jovem Agustín Giay, mas se manteve firme na briga pela posição, que também conta com Mayke.

Em 2024, Marcos Rocha disputou 45 jogos, sendo 33 como titular. Recentemente, o camisa 2 virou baixa por dois jogos por conta de uma mialgia na coxa direita, mas voltou a ficar à disposição no empate sem gols com o Red Bull Bragantino.