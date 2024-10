Como visitante, Santos não vence o Ituano desde 2014; relembre última vitória

Líder da Série B, o Santos visita o Ituano nesta segunda-feira, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Para seguir na liderança da Segunda Divisão, o Alvinegro Praiano terá que quebrar um tabu de dez anos contra o adversário. O Peixe não sabe o que é vencer o Galo de Itu fora de casa desde 2014.

A última vitória do Santos contra o Ituano fora de casa aconteceu no dia 26 de janeiro, pela primeira fase do Campeonato Paulista. Naquela ocasião, o Peixe derrotou a equipe do interior paulista por 1 a 0, com gol de Cícero.

As equipes voltaram a se encontrar no mesmo ano, pela final do Estadual. Após empate em 1 a 1 no placar agregado, o Santos perdeu de 7 a 6 nas penalidades máximas, e o Ituano se sagrou bicampeão Paulista.