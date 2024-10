Fábio completa 700 jogos pelo Campeonato Brasileiro e amplia recorde na competição

Atleta com mais jogos na história do Campeonato Brasileiro, Fábio chegou a 700 partidas na competição na derrota do Fluminense para o Vitória, neste sábado. Aos 44 anos, o goleiro fez sua estreia no torneio em 2002.

"Eu tento fazer o máximo no meu dia a dia por gratidão, por ter saúde de estar em uma grande equipe como é o Fluminense, todas as equipes que fizeram parte da minha história, que tiveram contribuição para que eu alcançasse esse número. Agradeço a todos com quem eu tive a oportunidade de trabalhar", disse o goleiro ao atingir a marca.