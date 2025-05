Atlético-MG anuncia Dudu e provoca Cruzeiro em publicação nas redes: 'Vem ser feliz'

A brincadeira com a sigla é uma referência a um trecho do processo movido por Leila Pereira contra Dudu. Ao deixar o Palmeiras, o atacante não poupou críticas à presidente alviverde e, em postagem nas redes, escreveu "vtnc", entendimento na internet como uma ofensa. A defesa do atleta, porém, afirmou que as letras poderiam significar "vim trabalhar no Cruzeiro".

O fim do vínculo de Dudu com o Cruzeiro se deu após o jogador dar uma entrevista em tom de desabafo reclamando por ser colocado na reserva, o que provocou seu afastamento do elenco principal pelo técnico Leonardo Jardim.

Dudu chegou a voltar aos treinos nos últimos dias, mas a decisão já estava tomada nos bastidores. O episódio desgastou a relação com comando técnico e evidenciou um rompimento irreversível.

NÚMERO DA CAMISA

Ao anunciar o reforço, o Atlético divulgou uma ação para mobilizar a torcida nas próximas semanas. Uma enquete no aplicativo do clube será aberta para que os torcedores decidam qual número Dudu usará em sua nova camisa alvinegra.