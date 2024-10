Cuiabá x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Brasileiro

O Corinthians visita o Cuiabá na Arena Pantanal nesta segunda-feira, às 19 horas (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo é de extrema importância para o Timão, que caiu para a 18ª posição do Brasileiro com a combinação de resultados do último sábado. Porém, se vencer o Dourado, a equipe de Ramón Díaz, que tem 32 pontos, deixa o Z4.

O Corinthians vem de vitória importante contra o Athletico-PR na liga nacional, mas foi contestado com a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil e com o empate com o Racing, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana.