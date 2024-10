Abel usa Estêvão como exemplo e pede mais "coragem" a Felipe Anderson no Palmeiras: "Tem que arriscar"

"Claro que o Felipe deveria ter chegado ao final do jogo. Já lhe disse isso, ele não pode só jogar bem. Tem que arriscar o cruzamento, o arremate, mesmo que falhe. Estou farto de dizer isso. O jogador tem que ir para cima e perder a primeira, como faz o Estêvão e vai a seguir. Qual o jogador que mais chuta? Estêvão. E é o que mais falha, mas é o que mais arrisca. Por isso vem aqui e pagam por ele. Essa coragem e essa audácia que temos que ter em todos os jogos", seguiu o treinador.

Estêvão foi autor do segundo gol do Palmeiras no jogo, de pênalti. Pouco depois de fazer esse tento, que o colocou na artilharia do Brasileirão, teve a chance de fazer o terceiro, mas acabou parando nas mãos de João Ricardo.

Abel Ferreira terá mais uma semana para cobrar mais essa atitude de seus jogadores antes do clássico contra o Corithians. O Derby acontece no dia 4 de novembro, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela 32ª rodada do Brasília). A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília).