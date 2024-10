Herói, Gregore exalta o momento do Botafogo e celebra vitória contra o RB Bragantino

A estrela de Gregore brilhou na hora certa. O volante foi o herói do Botafogo na vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, neste sábado, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol dele pelo clube carioca garantiu uma vitória fundamental na briga pelo título brasileiro. Gregore enalteceu a atuação do time.

"O intuito do nosso time é a gente conseguir manter o padrão dentro e fora de casa. Acho que hoje a gente conseguiu. Tivemos o propósito de buscar o gol a todo momento e fui feliz ali, consegui fazer o gol para ajudar a equipe", declarou o volante.

Aos 40 minutos da etapa final, após falta cobrada para a área, Gregore ganhou pelo alto e fez um gol decisivo. A estrela dele brilhou na hora certa e marcou pela primeira vez em 47 jogos pelo Fogão.