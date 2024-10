Brasil x Colômbia: veja onde assistir e prováveis escalações do amistoso da Seleção feminina

COMO CHEGAM AS EQUIPES?

O amistoso será o primeiro da Seleção Brasileira feminina após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. Em agosto, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos na decisão, por 1 a 0.

Do outro lado, a Colômbia também voltar a campo após os Jogos Olímpicos. Diferentemente do Brasil, a seleção colombiana se despediu das Olímpiadas nas quartas de finall, quando foi superada pela Espanha nos pênaltis, por 4 a 2, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar.

As seleções voltam a se enfrentar após a final da Copa América em 2022. Naquela ocasião, o Brasil derrotou a Colômbia por 1 a 0, com gol de Debinha, e conquistou o torneio continental pela oitava vez.