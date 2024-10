Vitória x Fluminense: confira as prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

? FUI LÁ NA BAHIA DE SÃO SALVADOR ?

O Vitória também está preocupado com a zona da degola. Até mais do que seu adversário. Isso porque aparece com os mesmos 32 pontos do Corinthians, fora da área de queda por critérios de desempate. Mas chega embalado pelo triunfo de 1 a 0 sobre o Bragantino, também no Barradão.

Apesar da sequência de vitórias, o técnico do Fluminense, Mano Menezes, evita projetar uma pontuação para respirar tranquilo: "Não gosto deste tipo de previsão, pois não depende da gente apenas e pode não se concretizar. O que depende de nós é tentar manter este bom aproveitamento, que com certeza fará a gente atingir nosso objetivo inicial", disse ele.