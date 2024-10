Técnico do Corinthians fala sobre não utilização de Giovane: "Queremos atletas comprometidos"

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, não poupou palavras para explicar a ausência do atacante Giovane da lista de relacionados contra o Racing, nesta quinta-feira. O comandante disse que o jovem não aceitou renovar contrato com o Timão e só vai contar com jogadores comprometidos com o clube nas partidas.

"Giovane não quer renovar seu contrato com o Corinthians. Fizemos a proposta e ele não quer renovar. Creio que o jogador precisa ser agradecido ao clube. Ou renova ou não vai jogar. Queremos atletas comprometidos com clube, que sejam agradecidos. Enquanto não renovar, não vai jogar", disse Ramón em entrevista coletiva.

O vínculo de Giovane com o Corinthians é válido apenas até junho de 2025. O atleta entrou no segundo tempo da eliminação contra o Flamengo, na Copa do Brasil, como lateral direito.