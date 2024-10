Estêvão comenta interação com Neymar após quebra de recorde e revela: "Sonho jogar junto com ele"

O atacante Estêvão vem fazendo história no futebol brasileiro com a camisa do Palmeiras. No último domingo, ele se tornou o jogador de 17 anos com mais participações em gols no Campeonato Brasileiro, superando a marca de Neymar. Estêvão comentou a interação que teve com o ex-Santos após quebrar esse recorde e revelou o sonho de jogar junto dele.

"O Neymar é uma grande referência para mim. Tenho um sonho de jogar junto com ele, quem sabe, se Deus quiser, na Seleção Brasileira. Seria a realização de um sonho. E fico muito feliz por ele ter me repostado, não esperava, por eu ter batido o recorde dele", revelou.

Na comemoração de seu gol na vitória por 5 a 3 sobre o Juventude, a Cria da Academia fez a clássica comemoração do camisa 10 como forma de homenagem ao atleta, que voltou aos gramados na última segunda-feira, após recuperar-se de grave lesão no joelho. Nas redes sociais, Neymar publicou: "Parabéns Estevão pelo recorde quebrado. Que você continue brilhando e encantando a todos com seu futebol. Voa!"