Criciúma x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileiro

Em contrapartida, o lateral esquerdo Welington recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e desfalca o São Paulo. O norte-irlandês Jamal Lewis deve ser o escolhido para substituir o defensor. Outro desfalque é Bobadilla, que sofre com dores no adutor.

Do outro lado, o Criciúma busca voltar a vencer no Brasileiro após empate em 1 a 1 com o líder Botafogo na última rodada, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Os donos da casa ocupam a 12ª colocação da tabela, com 36 pontos conquistados.

O técnico Claudio Tencati conta com os retornos dos volantes Newton e Patrick de Paula, que não atuaram contra o Botafogo. O treinador ainda espera ter à disposição o zagueiro Wilker Ángel, recuperado de lesão.

O atacante Allano, suspenso com três cartões amarelos, é o único desfalque do Criciúma para o confronto. Para o lugar do atleta, Tencati deve apostar em Matheusinho.