Com um a mais, Goiás ganha do Amazonas em jogo atrasado da Série B

??Confira o golaço de Juninho que abriu o placar no último lance da primeira etapa! #GOIxAMA#BrasileirãoB pic.twitter.com/OQNSIZ3iQa

? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) October 26, 2024

O jogo

A primeira etapa foi movimentada, com ambas equipes tento oportunidades para balançar as redes. Ainda assim, parecia que o confronto iria para o intervalo sem movimentação no placar.

Até que, aos 47 minutos, Barros foi o punido com o segundo cartão amarelo e deixou o Amazonas com um a menos. Na sequência, Juninho pegou o rebote na entrada da área e finalizou do ângulo para abrir o marcador para o Goiás.