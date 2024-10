Atlético-MG x Internacional: confira prováveis escalações e onde assistir à partida pelo Brasileirão

O Atlético-MG vive a expectativa da Libertadores. No entanto, neste sábado, os mineiros encaram o Internacional, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir: a partida contará com a transmissão do Sportv e do Premiere.

O Galo chega embalado pela classificação para a final da Copa do Brasil e o ótimo resultado no duelo de ida contra o River Plate, pela semifinal da Libertadores. Só que o time mineiro terá o jogo da volta contra os argentinos na próxima semana, em Buenos Aires.