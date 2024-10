Pedri exalta Raphinha após hat-trick em goleada do Barcelona na Champions: "Ele merece"

O meia ainda foi questionado se a goleada contra um adversário tão qualificado como o Bayern passa um recado sobre até onde o Barcelona pode chegar nesta temporada. Pedri disse que sim e deixou claro que o elenco brigará por todas as competições.

"Sim, está claro que sim. Estamos preparados para tudo. Temos um elenco bom, como Rapha, por exemplo, que fez uma grande partida. Acredito que temos um alto nível, uma equipe compacta quando temos que nos defender, porque nos juntamos em uma linha defensiva alta e confiamos muito no que estamos fazendo. Claro que é um "chega", vamos brigar por todas (as competições)", finalizou o jogador.

O Barcelona de Pedri e Raphinha, agora, terá outro grande desafio pela frente. O Barça enfrenta o Real Madrid no El Clásico, neste domingo, a partir das 16h (de Brasília). A bola rola no Santiago Bernabéu, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.