Filipe Luís pede Flamengo "frio" em busca do título da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, a CBF definiu por meio de um sorteio os mandos de campos das finais da Copa do Brasil, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O Atlético-MG decidirá o título contra o Flamengo como mandante. Ex-atleta e agora técnico do Rubro-Negro, Filipe Luís conjecturou a decisão e se mostrou confiante em erguer outra taça, que seria sua primeira no profissional à beira dos gramados.

"Um privilégio estar aqui novamente, tive a oportunidade de disputar como jogador a final da Copa do Brasil, participar da final no ano passado também e agora como técnico, uma herança que deixaram pra mim, que o Tite me deixou na semifinal dessa copa tão especial, onde jogadores e o clube valorizam tanto. A gente gosta muito desse torneio e esperamos poder fazer um grande jogo, principalmente desfrutar dessa final, que é um momento único em nossas carreiras", declarou.

"Como eu falei em outras ocasiões, conheço esse grupo como ninguém. Eu virei a chave muito rápido, já pensava como treinador durante muito tempo, e pra mim foi uma transição muito mais fácil porque eu tinha muito claro o caminho que eu queria tomar", disse.