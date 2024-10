Artur Jorge exalta atuação do Botafogo em goleada diante do Peñarol pela Libertadores

O Botafogo goleou o Peñarol-URU, nesta quarta-feira, por 5 a 0, pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores, no Estádio Nilton Santos. Depois do jogo, o treinador Artur Jorge exaltou o desempenho da equipe, principalmente no segundo tempo, quando saíram os gols.

"Em primeiro lugar, agradecer e nos dar parabéns. Estamos no meio do percurso para esta final. A primeira etapa foi muito amarrada para as duas equipes. Não tivemos nenhum erro, mas faltou fazer o suficiente para chegar no gol. Para nós, quanto mais vivo o jogo tivesse, melhor. Na segunda etapa, conseguimos libertar os nossos jogadores da segunda linha de ataque e fazer os gols que eram necessários", disse Artur Jorge.