Vissel Kobe e Shanghai Shenhua vencem e fecham terceira rodada da Champions da Ásia

A Liga dos Campeões da Ásia conta com 24 equipes, que foram divididas em dois grupos de 12 participantes, separados em Leste e Oeste do continente. Os quatro times que jogaram nesta quarta-feira estão no Grupo A.

Com o resultado, o Vissel Kobe assumiu a vice-liderança, com sete pontos. O Shanghai Shenhua é o quarto, com seis pontos, o Kawasaki Frontale é o 10º, com três, e o Ulsan Hyundai é o último, sem nenhum ponto conquistado.

O Grupo B conta com times com grande poder financeiro e grandes estrelas, como o Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Ittihad. A quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia está marcada para iniciar na semana do dia 4 de novembro.