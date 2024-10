Vasco encerra preparação para duelo com Cuiabá

?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/8ZPGWM3Jiw

? Vasco da Gama (@VascodaGama) October 23, 2024

Nas mídias divulgadas pelo clube nas redes sociais, é possível observar que o treinamento teve um trabalho técnico com bola no gramado. Além disso, o técnico Rafael Paiva ainda explicou algumas questões táticas.

No Brasileirão, o Vasco está no meio da tabela, ocupando a décima posição, com 37 pontos conquistados em 29 jogos disputados.

O confronto contra o Cuiabá será crucial para o Cruz-Maltino, que busca se aproximar do grupo que disputa vagas para a Libertadores da próxima temporada.

As vagas para a competição de 2025 podem aumentar em caso de título do Atlético-MG ou do Botafogo na Libertadores e do Flamengo ou do Galo na Copa do Brasil.