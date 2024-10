Técnico Allan Barcelos "transforma" sub-20 e ganha moral no São Paulo

No último fim de semana, o Tricolor goleou o Desportivo Brasil por 6 a 0 e se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista sub-20. Agora, Allan Barcelos e seus comandados terão pela frente o Red Bull Bragantino, com datas e horários ainda a serem confirmados.

A boa fase do São Paulo com o novo treinador do sub-20 veio no momento certo. A temporada da categoria está se encaminhado para o final e a última competição do calendário, a Copinha, em janeiro, é a maior vitrine para os jovens mostrarem seu valor. Com a confiança em alta e resultados melhores que os do primeiro semestre, o Tricolor pode voltar a sonhar com grandes coisas no principal torneio de base do País.