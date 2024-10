Ramón Díaz tem respaldo da diretoria do Corinthians e demissão não é cogitada no momento

A pressão sobre o técnico Ramón Díaz aumentou depois da eliminação do Corinthians para o Flamengo na Copa do Brasil. Mesmo assim, o treinador tem o respaldo da diretoria e sua demissão não é cogitada no momento.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a cúpula do Timão tem interesse que o técnico siga no clube pelo menos até o final desta temporada. O vínculo de Ramón com o Corinthians é válido até o final de 2025.

A diretoria do Corinthians sabe que a situação de Díaz não é tranquila, mas entende que o experiente comandante pode ajudar a equipe na luta contra a queda para a Série B e na busca pelo título da Copa Sul-Americana.