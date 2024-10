Emprestado pelo Santos, Morelos se envolve em acidente de trânsito e é detido por embriaguez

Morelos causa acidente de trânsito e é preso por embriaguez na Colômbia (Foto: Reprodução/X)

Contratado pelo Santos no segundo semestre de 2023, Morelos não se firmou na equipe de Fábio Carille neste ano e, diante do pouco espaço, foi emprestado ao Atlético Nacional até dezembro de 2024, com opção de extensão. O atleta de 23 anos soma 20 partidas pelo Peixe, com quatro gols e uma assistência. Seu contrato vai até agosto de 2025.

Apesar do baixo rendimento com a camisa alvinegro, o atacante melhorou de desempenho no futebol colombiano. O jogador possui sete bolas na rede e um passe para gol em 17 jogos disputados pelo Atlético Nacional.