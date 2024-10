Destaque do Corinthians, Hugo Souza fala sobre jogo contra o Racing: "Vamos buscar nosso sonho"

Nesta quarta, a atividade do Corinthians foi marcada por uma conversa com membros de organizadas. Os torcedores passaram confiança e apoio ao elenco nesta reta final de temporada, que também conta com a luta contra a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O jogo entre Corinthians e Racing será nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A volta da semi está marcada para o dia 31 (quinta-feira), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda.

Quem passar de Corinthians e Racing, encara na grande decisão da Sul-Americana o vencedor de Cruzeiro e Lanús, que se enfrentam na outra semifinal.