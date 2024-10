Sporting vence Sturm Graz na Áustria e sobe para terceiro lugar na Liga dos Campeões

Nesta terça-feira, o Sporting venceu o Sturm Graz, por 2 a 0, em duelo da terceira rodada da Liga dos Campeões. Nuno Santos e Gyokeres anotaram os gols do time português, no Estádio Worthersee, em Klagenfurt, na Áustria.

Com esse resultado, o time português chega a sete pontos e sobe para a terceira posição, na zona de classificação às oitavas de final. A equipe austríaca, por sua vez, ainda sem pontuar, fica em 32° lugar.

As equipes voltam a campo pela Liga dos Campeões no dia 5 de novembro, às 17 horas (de Brasília). O Sporting encara o Manchester City, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, enquanto o Sturm Graz duela com o Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park, na Alemanha.