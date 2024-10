Raphinha critica brincadeira com nome de Nico Williams em camisa do Barça

O início de temporada de Raphinha no Barcelona tem sido muito bom. O brasileiro, que esteve muito perto de deixar o clube catalão nesta janela de transferências, se tornou uma peça decisiva para o técnico Hansi Flick, com quem foi alçado ao posto de um dos capitães da equipe. Entretanto, antes de passar pelo bom momento, o atacante foi muito criticado e viu até o número de sua camisa com o nome de Nico Williams, que estava sendo especulado no Barça.

"Foi uma piada de mau gosto. As pessoas deveriam respeitar mais os jogadores do clube. Ver uma foto como esta não me agradou. Foi uma falta de respeito com o meu trabalho", repudiou Raphinha.